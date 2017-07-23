ЦСКА интересуется форвардом "Гуйчжоу Чжичэн"

Московский ЦСКА интересуется форвардом китайского "Гуйчжоу Чжичэн" Майклом Олунгой, информирует Nairobi News.

По сведениям источника, армейцы вернулись к варианту с приобретением 23-летнего нападающего, которого клуб хотел приобрести еще полгода назад, когда он выступал за шведский "Юргорден". Однако в итоге тогда нигериец оказался в "Гуйчжоу Чжичэн".

Напомним, сегодня Луис Адриано не сыграет в матче против "Уфы". | soccernews.ru