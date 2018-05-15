ЦСКА интересуется форвардом из английского клуба

Агент уругвайского нападающего "Халл Сити" Абеля Эрнандеса Оскар Бентанкур заявил, что его клиентом интересуется ЦСКА.

"Существует реальное предложение от ЦСКА, но оно слишком низкое. Если ЦСКА сделает более серьезное предложение, то я считаю, что шансы добиться согласия Абеля будут высокими", - приводят слова Бентанкура российские СМИ.

Стоит отметить, что 27-летний форвард большую часть этого сезона пропустил из-за травмы. Всего он успел отыграть 10 матчей, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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