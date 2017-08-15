ЦСКА интересуется форвардом сборной Португалии

Московский ЦСКА заинтересовался форвардом французского "Лилля" и сборной Португалии Антониу Эдером, информирует L’Equipe.

По сведениям издания, на 29-летнего нападающего "догов" также претендуют греческий "Олимпиакос", испанская "Жирона" и английские "Брайтон энд Хоув Альбион" и "Бирмингем Сити". За своего игрока "Лилль" рассчитывает получить не менее 6-ти миллионов долларов.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет против "Янг Бойз". | soccernews.ru