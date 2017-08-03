ЦСКА интересуется хавбеком "Гамбурга"

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ЦСКА интересуется хавбеком "Гамбурга"

Полузащитник "Гамбурга" Уолас может продолжить карьеру в России, сообщает Bild.

По сведениям издания, купить 22-летнего бразильца хочет московский ЦСКА. Отмечается, что представители армейского клуба уже контактировали с агентами футболиста.

Стоит отметить, что Уолас перебрался в "Гамбург" прошлой зимой за 9,2 миллионов евро, в его активе 11 матчей и 1 гол.

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