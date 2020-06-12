ЦСКА интересуется хавбеком СПАЛ

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ЦСКА интересуется хавбеком СПАЛ

Хавбек СПАЛ Эспето может продолжить карьеру в России.

По сведениям Metaratings, переговоры о трансфере 23-летнего бразильца ведет ЦСКА. Отмечается, что итальянский клуб готов продать футболиста за 2,5 миллиона евро.

Решение о трансфере, вероятно, будет принято после окончания текущего розыгрыша Серии А.

Контракт Эспето с клубом истекает летом 2022 года. В этом сезоне на его счету один гол и два ассиста в 21 игре.

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