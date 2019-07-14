ЦСКА интересуется игроком "Ливерпуля"

ЦСКА нацелился на форварда молодежной команды "Ливерпуля" Тайво Авоньи.

Как сообщает "Чемпионат", английский клуб оценил 21-летнего нигерийца в 16,7 миллиона евро. Контракт футболиста рассчитан до 2023 года.

Авоньи перебрался в систему "Ливерпуля" в 2015 году, однако за первую команду не выступал.

Прошлый сезон он провел в аренде в "Генте" и "Мускроне".

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