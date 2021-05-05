ЦСКА интересуется игроком сборной Хорватии

Фото thecelticstar.com.

ЦСКА рассматривает вариант с подписанием футболиста сборной Хорватии.

Как сообщает Eurostavka, речь идет о вингере хорватской "Горицы" Кристияне Ловриче. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что дебют Ловрича за сборную Хорватии состоялся в марте в игре против Мальты (3:0).

В этом сезоне на счету Ловрича 15 голов и один ассист в 26 матчах.

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