ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии

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ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии

Московский ЦСКА проявляет интерес к испанскому нападающему португальского "Фамаликао" Тони Мартинесу, сообщает Bobsoccer. 

По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. 

23-летний Мартинес является воспитанником "Валенсии". В "Фамаликао" он перешел в 2019 году. В нынешнем сезоне форвард провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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