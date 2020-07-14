ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии

Московский ЦСКА проявляет интерес к испанскому нападающему португальского "Фамаликао" Тони Мартинесу, сообщает Bobsoccer.

По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

23-летний Мартинес является воспитанником "Валенсии". В "Фамаликао" он перешел в 2019 году. В нынешнем сезоне форвард провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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