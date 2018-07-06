ЦСКА интересуется молодым бразильцем

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ЦСКА интересуется молодым бразильцем

ЦСКА проявляет интерес к бразильскому полузащитнику лиссабонского "Спортинга" Венделу, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, армейский клуб хочет арендовать футболиста с правом последующего выкупа. Впрочем, бразилец пока заинтересован в возвращении на родину.

20-летний Венделл выступает за "Спортинг" с января 2018 года, провел за клуб 4 матча и не отметился результативными действиями.

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