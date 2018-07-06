ЦСКА интересуется молодым бразильцем
ЦСКА проявляет интерес к бразильскому полузащитнику лиссабонского "Спортинга" Венделу, сообщает O Jogo.
По сведениям издания, армейский клуб хочет арендовать футболиста с правом последующего выкупа. Впрочем, бразилец пока заинтересован в возвращении на родину.
20-летний Венделл выступает за "Спортинг" с января 2018 года, провел за клуб 4 матча и не отметился результативными действиями.
Не пропустите: ЦСКА согласовал переход Эрнандеса. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В ожидании очередной сказки: сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале Чемпионата Мира
-
Прыгнуть выше головы: Англия и Швеция сразятся за полуфинал Чемпионата Мира
-
Дневник ЧМ. День 23. Франция и Бельгия отправляют домой южноамериканцев
-
Дзюба отказался от солидного оклада в Китае ради мечты поиграть в АПЛ
-
Де Брюйне признан лучшим игроком матча Бразилия - Бельгия
Лента новостей
-
Корнеев рассказал, как Россия может обыграть Хорватию
-
Фирмино: "Нам еще сложно понять, что произошло, и в чем была наша ошибка"
-
В "Ювентусе" уверены в подписании Роналду
-
Краневиттер может продолжить карьеру в Италии
-
Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля
-
Полузащитник "Спортинга" может перейти в ЦСКА
-
Виллиан извинился перед болельщиками сборной
-
Витсель: "Бельгия сотворила историю"
-
В ожидании очередной сказки: сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале Чемпионата Мира
-
Прыгнуть выше головы: Англия и Швеция сразятся за полуфинал Чемпионата Мира
-
Сколари: "Неймар? Такого, как Пеле, никогда не будет"
-
Бекхэм и Ибрагимович заключили пари на исход матча Англия - Швеция
-
Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Хорватией
-
Тите продолжит тренировать сборную Бразилии
-
Рыжиков имеет варианты продолжения карьеры в Европе и Китае
-
Главные новости дня: 6 июля
-
Дневник ЧМ. День 23. Франция и Бельгия отправляют домой южноамериканцев
-
Дренте возобновил профессиональную карьеру
-
Гуардадо потроллил Неймара
-
Муслера извинился перед болельщиками сборной Уругвая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30