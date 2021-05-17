ЦСКА интересуется молодым талантом "Велеса"
Фото: ВКонтакте/Автор неизвестен
Как сообщает Матч ТВ, полузащитник "Велеса" Артур Галоян может перейти в ЦСКА.
По информации источника, 21-летнего игрока могут пригласить на просмотр в московский гранд.
Скауты ЦСКА уже длительное время следят за полузащитником.
В прошедшем сезоне ФНЛ Галоян сыграл 39 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
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