ЦСКА интересуется молодым талантом "Велеса"

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Как сообщает Матч ТВ, полузащитник "Велеса" Артур Галоян может перейти в ЦСКА.

По информации источника, 21-летнего игрока могут пригласить на просмотр в московский гранд.

Скауты ЦСКА уже длительное время следят за полузащитником.

В прошедшем сезоне ФНЛ Галоян сыграл 39 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

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