ЦСКА интересуется норвежским защитником

ЦСКА занят поиском нового центрального защитника.

Как сообщает норвежская пресса, на радары "армейцев" попал Якоб Глеснес из "Стремсгодсета", чья трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

В этом сезоне на счету Глеснеса один забитый мяч и одна результативная передача в 30 играх.

Также 24-летний игрок имеет в активе три поединка за сборную Норвегии U-21.

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