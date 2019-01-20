ЦСКА интересуется норвежским защитником
ЦСКА занят поиском нового центрального защитника.
Как сообщает норвежская пресса, на радары "армейцев" попал Якоб Глеснес из "Стремсгодсета", чья трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.
В этом сезоне на счету Глеснеса один забитый мяч и одна результативная передача в 30 играх.
Также 24-летний игрок имеет в активе три поединка за сборную Норвегии U-21.
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