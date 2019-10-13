ЦСКА интересуется полузащитником "Бешикташа"
ЦСКА планирует приобрести игрока "Бешикташа" Адема Ляича в зимнее трансферное окно. Об этом сообщают турецкие СМИ.
По данным источника, красно-синие зимой планируют связаться с турецким клубом по поводу трансфера 28-летнего игрока.
За всю карьеру Ляич выступал в "Партизане", "Фиорентине", "Роме", "Интере" и "Торино". "Бешикташ" арендовал игрока летом 2018, а спустя год клуб выкупил права на игрока.
В этом сезоне полузащитник провел 8 матче, отметившись 2 голами и 3 ассистами.
Не пропустите: Соболев может перейти в "Бешикташ"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Эрикссон: "Абрамович хотел купить московский клуб, и я посоветовал ему "Динамо"
-
Немецкие СМИ сообщают, что Тедеско сегодня подпишет контракт со "Спартаком"
-
Италия не проигрывает в отборе Евро 13 лет
-
Испания приехала поиграть в дворовой футбол и не смогла взять 3 очка в Норвегии. Разбираем один из центральных матчей вчерашнего игрового дня
-
Заболевший футболист сборной Англии играл в покер, пока его команда проигрывала Чехии
Лента новостей
-
Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией
-
Алиссон ярко высказался о Неймаре
-
Эрикссон: "Абрамович хотел купить московский клуб, и я посоветовал ему "Динамо"
-
Мещеряков: "Сборная России должна оформить выход на Евро-2020 на Кипре"
-
Немецкие СМИ сообщают, что Тедеско сегодня подпишет контракт со "Спартаком"
-
1
Буффон встал на защиту Конте
-
Куртуа и Азар в старте сборно Бельгии на матч с Казахстаном
-
ЦСКА интересуется полузащитником "Бешикташа"
-
Румменигге прокомментировал информацию о возможном уходе Мюллера из "Баварии"
-
Италия не проигрывает в отборе Евро 13 лет
-
Голкипер сборной России Гильерме анонсировал матч против Кипра
-
Рауль поздравил Рамоса с рекордом сборной Испании
-
Сборная России провела разминку в отеле перед встречей с Кипром
-
Линекер рассказал, что оформил хет-трик, когда первый раз нарушил запрет на секс перед матчем
-
Месси вернется в сборную Аргентины в ноябре
-
Йович не вызван в сборную Сербии из-за наказания главного тренера
-
Испания приехала поиграть в дворовой футбол и не смогла взять 3 очка в Норвегии. Разбираем один из центральных матчей вчерашнего игрового дня
-
Сборная России поздравила Ерохина с днём рождения
-
Каррагер назвал любимого игрока в "Ливерпуле"
-
Зинченко - о матче с Португалией: "Чего нам бояться?"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8