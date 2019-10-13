ЦСКА интересуется полузащитником "Бешикташа"

ЦСКА планирует приобрести игрока "Бешикташа" Адема Ляича в зимнее трансферное окно. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным источника, красно-синие зимой планируют связаться с турецким клубом по поводу трансфера 28-летнего игрока.

За всю карьеру Ляич выступал в "Партизане", "Фиорентине", "Роме", "Интере" и "Торино". "Бешикташ" арендовал игрока летом 2018, а спустя год клуб выкупил права на игрока.

В этом сезоне полузащитник провел 8 матче, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

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