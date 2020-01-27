ЦСКА интересуется полузащитником "Лорьяна" Кабо

Московский ЦСКА интересуется полузащитником "Лорьяна" Джимми Кабо. Об этом сообщает Footmercato.



По данным источника, "армейцы" уже связались с представителями 25-летнего хавбека, чтобы обсудить возможный трансфер. Контракт Кобо с "Лорьяном" рассчитан до лета 2020 года. Французский игрок не собирается продлевать соглашение с командой.

Кабо интересуются также "Анже" и "Метц".



В этом сезоне Кабо участвовал в 23 матчах, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

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