ЦСКА интересуется полузащитником "Лорьяна" Кабо
Московский ЦСКА интересуется полузащитником "Лорьяна" Джимми Кабо. Об этом сообщает Footmercato.
По данным источника, "армейцы" уже связались с представителями 25-летнего хавбека, чтобы обсудить возможный трансфер. Контракт Кобо с "Лорьяном" рассчитан до лета 2020 года. Французский игрок не собирается продлевать соглашение с командой.
Кабо интересуются также "Анже" и "Метц".
В этом сезоне Кабо участвовал в 23 матчах, отметившись 4 голами и 2 ассистами.
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