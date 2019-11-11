ЦСКА интересуется полузащитником "Нефтехимика"

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ЦСКА интересуется полузащитником "Нефтехимика"

Хавбек "Нефтехимика" Денис Макаров снова стал трансферной целью московского ЦСКА.

По информации Betting Insider, армейцы хотят купить 21-летнего футболиста зимой.

Столичный клуб уже пытался приобрести перспективного полузащитника летом, но тогда сторонам договориться не удалось.

Макаров забил 11 голов в 17 матчах текущего розыгрыша ФНЛ. Он является лучшим бомбардиром "Нефтехимика". Рыночная стоимость игрока - 450 тысяч евро.

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