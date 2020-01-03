ЦСКА интересуется полузащитником загребского "Динамо"

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ЦСКА интересуется полузащитником загребского "Динамо"

Московский ЦСКА интересуется полузащитником загребского "Динамо" Ловро Маером, передает tportal.hr.

По данным источника, хорватский клуб не готов пока отпускать 21-летнего футболиста. "Динамо" планирует дождаться разрешения ситуации с другим полузащитником - Данни Ольмо.

В текущем сезоне футболист участвовал в 16 матчах, отметившись 4 результативными передачами. Кроме того, он уже дебютировал за взрослую сборную Хорватии.

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