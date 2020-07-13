ЦСКА интересуется талантливым хорватом

Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Славена Белупо" Арияну Брковичу, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хорвата в 150 тысяч евро.

19-летний Бркович является воспитанником "Славена Белупо". В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с хорватским клубом действует до лета 2023 года.

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