ЦСКА интересуется воспитанником "Барселоны"

Теги серхи гомесцска москвасевилья

ЦСКА интересуется воспитанником "Барселоны"

Защитник "Севильи" Серхи Гомес попал в сферу интересов ЦСКА.

Как сообщает El Desmarque, "армейцы" обсуждают вариант с арендой 27-летнего испанца с возможностью выкупа.

Гомес - воспитанник "Барселоны". "Севилья" приобрела его прошлым летом у "Сельты" за 5,4 миллиона евро.

В прошлом сезоне на его счету одна голевая передача в 48 матчах.

Читайте также: ЦСКА просматривает защитника "Тамбова". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 19 августа

Главные новости дня: 19 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
5 Ростов Ростов 6 11
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 10
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Урал Урал 6 7
10 Уфа Уфа 6 7
11 Ахмат Ахмат 6 7
12 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
13 Динамо Москва Динамо Москва 6 5
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов