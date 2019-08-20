ЦСКА интересуется воспитанником "Барселоны"
Защитник "Севильи" Серхи Гомес попал в сферу интересов ЦСКА.
Как сообщает El Desmarque, "армейцы" обсуждают вариант с арендой 27-летнего испанца с возможностью выкупа.
Гомес - воспитанник "Барселоны". "Севилья" приобрела его прошлым летом у "Сельты" за 5,4 миллиона евро.
В прошлом сезоне на его счету одна голевая передача в 48 матчах.
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