ЦСКА интересуется Яховичем

Бывший форвард "Крыльев Советов" Адис Яхович, ныне выступающий за "Гёзтепе", попал в сферу интересов ЦСКА.

Как сообщает Yeni Asir, армейцы уже контактировали с агентом 30-летнего македонца, на которого также претендуют "Бешикташ" и "Антальяспор".

В этом сезоне Яхович сыграл за "Гёзтепе" 7 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи.

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