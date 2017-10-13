ЦСКА интересуется Яховичем

Теги цска москвагёзтепе ас измир

ЦСКА интересуется Яховичем

Бывший форвард "Крыльев Советов" Адис Яхович, ныне выступающий за "Гёзтепе", попал в сферу интересов ЦСКА.

Как сообщает Yeni Asir, армейцы уже контактировали с агентом 30-летнего македонца, на которого также претендуют "Бешикташ" и "Антальяспор".

В этом сезоне Яхович сыграл за "Гёзтепе" 7 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи.

Не пропустите: В матче с "Краснодаром" не сыграют сразу четыре ключевых игрока ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Ахмат 13 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Уфа 12 14
11 Рубин 12 14
12 Арсенал Тула 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов