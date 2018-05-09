ЦСКА интересуется защитником "Арсенала"

ЦСКА интересуется защитником тульского "Арсенала" Максимом Беляевым, сообщают российские СМИ.

Армейский клуб ищет варианты усиления обороны в связи с возможным завершением карьеры Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

Трансфер Беляева оценивается в полтора миллиона евро. Также на футболиста претендует "Спартак".

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