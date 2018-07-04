ЦСКА интересуется защитником сборной Нигерии

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ЦСКА интересуется защитником сборной Нигерии

ЦСКА проявляет интерес к нигерийскому защитникe Брайану Идову, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста, который в данный момент является свободным агентом. Впрочем, переговоры пока что даже не начинались.

26-летний Идову родился в Санкт-Петербурге, а в минувшем сезоне выступал за "Амкар", который некоторое время назад прекратил существование.

На ЧМ-2018 Идову провел за Нигерию три матча.

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