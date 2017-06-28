ЦСКА интересуется защитником "Удинезе"

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ЦСКА интересуется защитником "Удинезе"Московский ЦСКА интересуется защитником итальянского "Удинезе" Али Аднаном, информирует Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, армейцы интересовались 23-летним беком еще прошлой зимой, однако тогда дело до трансфера так и не дошло. Теперь же "красно-синие" возобновили свой интерес к футболисту, выступающему за сборную Ирака.

В завершившемся сезоне Аднан сыграл 14 матчей за "Удинезе", однако отметиться результативными действиями в них ему так и не удалось.

Напомним, Тошич надеется продлить контракт с ЦСКА. | soccernews.ru

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