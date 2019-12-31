ЦСКА исключил Лукаса Сантоса из заявки
Московский ЦСКА отзаявил полузащитника Лукаса Сантоса, который выступал за клуб на правах аренды.
Напомним, что армейцы решили не выкупать игрока у "Васко да Гамы", в результате чего тот вернулся в Бразилию.
ЦСКА арендовал Сантоса 2 сентября. Фланговый хавбек провёл 5 матчей, результативными действиями не отличался.
Рыночная стоимость бразильца оценивается в 750 тысяч евро.
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