ЦСКА извинился перед "Рубином" за то, что команда добиралась в отель на такси
Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов высказался по поводу инцидента, произошедшего с "Рубином".
Ранее стало известно, что автобус, который должен был встретить казанскую команду, не прибыл вовремя. Игрокам "Рубина" пришлось ехать до отеля на такси.
"Мы сожалеем, что произошел подобный инцидент. Весь клубный транспорт был на месте вовремя. Для команды гостей мы заказываем автобус у транспортной компании. Почему-то водитель выехал позже указанного нами времени и попал в пробку, в результате чего не смог вовремя добраться до аэропорта и встретить игроков и тренерский штаб. Мы приносим свои извинения "Рубину" и сожалеем о произошедшем, но никакой подоплеки в этом искать не стоит", - цитирует Аксенова Sport24.
Напомним, согласно регламенту, принимающая сторона должна предоставлять командам клубные автобусы.
Не пропустите: ЦСКА не смог предоставить "Рубину" автобус. Команда добиралась до отеля на такси
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