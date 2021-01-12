ЦСКА контактировал с экс-капитаном "Наполи" Хамшиком

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ЦСКА контактировал с экс-капитаном "Наполи" Хамшиком

Московский ЦСКА проявлял интерес к полузащитнику "Далянь Про" Мареку Хамшику, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, армейцы контактировали со звёздным словаком, но переговоры зашли в тупик из-за финансовых требований игрока.

Вероятность перехода бывшего капитана "Наполи" в ЦСКА ещё существует, но шансы на трансфер невелики.

33-летний Хамшик выступает за "Далянь Про" с 2019 года, сыграл 45 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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Источник: Промес хочет завершить карьеру в России

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