ЦСКА контактировал с экс-капитаном "Наполи" Хамшиком
Московский ЦСКА проявлял интерес к полузащитнику "Далянь Про" Мареку Хамшику, сообщает "Чемпионат".
По информации источника, армейцы контактировали со звёздным словаком, но переговоры зашли в тупик из-за финансовых требований игрока.
Вероятность перехода бывшего капитана "Наполи" в ЦСКА ещё существует, но шансы на трансфер невелики.
33-летний Хамшик выступает за "Далянь Про" с 2019 года, сыграл 45 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.
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