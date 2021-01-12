ЦСКА контактировал с экс-капитаном "Наполи" Хамшиком

Московский ЦСКА проявлял интерес к полузащитнику "Далянь Про" Мареку Хамшику, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, армейцы контактировали со звёздным словаком, но переговоры зашли в тупик из-за финансовых требований игрока.

Вероятность перехода бывшего капитана "Наполи" в ЦСКА ещё существует, но шансы на трансфер невелики.

33-летний Хамшик выступает за "Далянь Про" с 2019 года, сыграл 45 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

Не пропустите: ЦСКА нашёл в "Милане" альтернативу хавбеку "Ниццы" Данило. | http://soccernews.ru