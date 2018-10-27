ЦСКА - "Краснодар": анонс и прогноз центрального матча 12 тура РПЛ

ЦСКА – "Краснодар"

Стадион: "ВЭБ Арена" (Москва)

Начало матча: 19:00 (мск )

Главный арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ)

28 октября Россия увидит интригующую битву второй и третьей команды чемпионата – ЦСКА и "Краснодара". Обе команды схожи друг на друга в плане философии, которая ориентируется на молодость. Но если ЦСКА уже заметно обновил свой состав и делает ставку не только на собственных воспитанников, то "Краснодар" желает укрепить позиции собственной академии, но делает это неспешно, выставляя на игры сыгранный состав, многие игроки из которого были проверены временем. Но эти вопросы второстепенные, так как основной интригой является турнирная. Именно этот матч будет определять, какая из команд будет ближайшим преследователем "Зенита" после текущего тура. Как ни странно, претендентов сразу 6, ведь в случае невероятных обстоятельств и ничьи на "ВЭБ Арене", которая очень даже возможна, на вторую строчку может взлететь даже "Спартак", идущий седьмым.

Московское ЦСКА создает впечатление команды, которая прогрессирует с каждым матчем, даже несмотря на отсутствие в составе Бистровича, Васина, Кучаева, Щенникова и Эрнандеса. И на встрече с "Краснодаром", их так же не будет. Но есть одна незыблемая вещь, которая не дает фанатам армейцем жить спокойно. Дело в том, что ЦСКА не обыграл ни одного топового соперника в текущем сезоне, за исключением грандиозной, но не выигрышной по игре встречи с мадридским "Реалом". Голы Васина, который идет на первом месте в гонке бомбардиров РПЛ, приходились на соперников по типу "Уфы" и "Оренбурга", которые ни коем образом не могут сравнится с армейцами по классу, а тренерские успехи Виктора Гончаренко пока невозможно оценить в полной мере. Возможно, "Краснодар" внесет немного ясности в вопрос истинной силы армейцев и выступит в роли "метилового зеленого".

Успехи "Краснодара" тоже поддаются сомнению в течении последних двух недель, ведь пока подопечные Мурада Мусаева побеждали в 9 из 11 матчей во всех турнирах, в тому числе и в битвах против "Севильи" и "Локомотива", им пророчили итоговую борьбу с "Зенитом" за победу в чемпионате. А теперь, после трех поражений подряд, в которые, кстати, уместилась и встреча с вышеупомянутым "Зенитом", пыл надежды как-то утих. Общим для всех трех матчей было то, что во всех трех матчах "быки" с равным уровнем успеха были лучше своих соперников в плане статистики, что, кстати, подразумевает их стиль игры: ну не зря же команда Мурата Мусаева лучшая в РПЛ по проценту владения мячом – в среднем 60% за матч.

История противостояний ЦСКА и "Краснодара" насчитывает 7 лет и 16 матчей во всех турнирах. В историческом плане армейцы, конечно, сильнее, но ненамного. В 16 матчах москвичи одержали 7 побед, "быки" смогли ответить 4 выигрышами. В прошлом сезоне матч между этими командами на "ВЭБ Арене" завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Интересные факты перед противостоянием ЦСКА и "Краснодара"

ФК "Краснодар" еще никогда не побеждал московских армейцев в гостях.

ЦСКА является лучшей командой РПЛ по количеству пропущенных мячей (всего 5 в 11 матчах)

Краснодар не забивал только в одном матче текущего сезона – в четвертом туре против "Спартака" (0:1).

ФК "Краснодар" не обыгрывает ЦСКА в течении 6 матчей подряд. Последний раз "быки" огорчили армейцев 8 ноября 2015 года (2:1).

Ориентировочные составы

ЦСКА: Акинфеев – Бекао, Чернов, Магнуссен – Фернандес, Дзагоев, Бийол, Обляков, Набакин – Влашич, Сигурдссон, Чалов

"Краснодар": Синицин – Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес – Каборе, Газинский, Куэва – Вандерсон, Классен, Ари.

Прогноз на матч ЦСКА – "Краснодар"

Букмекеры видят фаворитом матча гостей, оценивая их выигрыш в коэффициент 2,2. В "Краснодар" в этом отношении верят намного меньше 3,34. А вот на ничью дают 3,4, и, по мнению редакции SoccerNews, этот результат наиболее вероятен, ведь (а) обе команды играли посреди недели и находятся не на самых свежих ногах, а в ЦСКА особо и резерва нет, (б) армейцы очень плохо справляются с равными по классу соперниками в текущем сезон и (в) "Краснодар" в любом случае будет более активным, ведь за счет этого они и играют, но фактор гостевого стадиона не даст им разбежаться по полной.

Прогноз SoccerNews: 1:1

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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