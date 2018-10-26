ЦСКА - "Краснодар": армейцы поэтично представили превью к матчу



ЦСКА опубликовал превью к предстоящему матчу 12-го тура чемпионата России с "Краснодаром", который состоится 28 октября.

Пресс-служба армейцев опубликовала в официальном твиттере переделенное стихотворение Агнии Барто: "Идёт бычок, бодается. Очки свои берет. Но с ЦСКА встречается. Сейчас он упадёт".

Матч ЦСКА – "Краснодар" пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве, и начнется в 19:00 мск.

Не пропустите: В ЦСКА приняли решение по будущему Бекао. | http://soccernews.ru