ЦСКА - "Краснодар": армейцы поэтично представили превью к матчу

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ЦСКА - "Краснодар": армейцы поэтично представили превью к матчу
ЦСКА опубликовал превью к предстоящему матчу 12-го тура чемпионата России с "Краснодаром", который состоится 28 октября.

Пресс-служба армейцев опубликовала в официальном твиттере переделенное стихотворение Агнии Барто: "Идёт бычок, бодается. Очки свои берет. Но с ЦСКА встречается. Сейчас он упадёт".

Матч ЦСКА – "Краснодар" пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве, и начнется в 19:00 мск.

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