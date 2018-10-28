ЦСКА - "Краснодар": где и когда смотреть матч главных преследователей "Зенита"

В воскресенье, 28 октября, московский ЦСКА в рамках 12-го тура чемпионата России примет "Краснодар".

Армейцы и "быки" сейчас делят второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе по 19 очков, а значит именно в очной встрече этих команд будет решаться, кто оторвётся от конкурента и станет главным преследователем лидера первенства "Зенита".

Матч состоится на домашнем стадионе столичного коллектива - "ВЭБ Арене". Начало - в 19:00 по московскому времени.

Трансляцию этого поединка проведут телеканалы "Матч Премьер", "НТВ+ Наш футбол" и "НТВ+ Спорт Онлайн", а также сайт Sportbox.ru.

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