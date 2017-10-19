ЦСКА крайне уныл, но это вполне ожидаемо

SoccerNews анализирует домашнее поражение ЦСКА от "Базеля" в рамках третьего тура Лиги Чемпионов.

Во вторник московский "Спартак" по-настоящему удивил и устроил праздник для своих болельщиков и всех, кому не равнодушна "красно-белая" команда. Это было круто и неожиданно. В среду свой домашний матч в Лиге Чемпионов проводил другой столичный гранд – ЦСКА, и в случае с армейцами, результат оказался вполне ожидаемым.

Команда Виктора Гончаренко потерпела поражение со счётом 0:2, не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника. В контексте результата "Спартака" многие желают сравнить две московские команды, а также их соперников – "Севилью" и "Базель", однако в этом нет никакого смысла. Хотя бы потому, что подобные сравнения – это уровень дискуссий школьников в соцсетях.

Разумеется, "Севилья" на данный момент круче "Базеля", но швейцарцы сыграли в Москве гораздо более организованно и слаженно, нежели испанцы. Далеко не факт, что "Спартак" смог бы обыграть коллектив Рафаэля Вики, который, в отличие от андалусийцев, чётко придерживался командной дисциплины и практически не допускал грубых ошибок. К тому же, при всех проблемах "Спартака", он обладает гораздо более мощным атакующим потенциалом, нежели ЦСКА, чьи возможности крайне ограничены.

В матче с "Базелем" ЦСКА был крайне уныл, но это вряд ли кого-то сильно удивило. Более того, это нормально. Можно сколько угодно критиковать Виктора Гончаренко, но он, как и Леонид Слуцкий в последние сезоны у руля армейцев, старается выжимать максимум из минимума. Ни для кого не секрет, что у ЦСКА есть определённые финансовые проблемы, нивелирующие возможность усиления состава за счёт трансферов. В такой ситуации тренерская работа усложняется в разы, но стоит признать – Гончаренко, как и Слуцкий, с ней справляется, удерживая команду на определённом уровне.

Сильные качества нынешнего, да и не только нынешнего, ЦСКА – это дисциплина, надёжная оборона и всё, что можно охарактеризовать "организацией игры". Предложить нечто большее армейцы могут лишь фрагментарно, в основном, если получается выйти из-под опеки Головину, который является главной креативной силой московской команды. Александра швейцарцы закрыли и побили ЦСКА его же "картами", не позволив армейцам практически ничего.

Непривычно низкое место команды Вики в чемпионате Швейцарии не должно смущать. До матча в Москве "Базель" не пропускал в четырёх играх кряду, а представление об атакующих возможностях этого коллектива можно было получить, пересмотрев погром "Бенфики" (5:0 на "Санкт Якоб Парке"). ЦСКА оказался слабее в организации игры, допускал больше ошибок и не мог предложить сопернику ничего, чего бы тот не ждал. Свои же сильные стороны армейцы реализовать не смогли – подопечные Гончаренко, чьей еда ли не главной силой являются стандарты, за весь матч заработали лишь один угловой. "Базель" прекрасно знал чего ждать от ЦСКА, перекрыв тому воздух (закрыв Головина) и реализовав свои качества (а с ними и голевые моменты).

Акинфеев продлил свой антирекорд, армейцы ни разу не пробили в створ – два факта, ярко олицетворяющих игру ЦСКА в среду. Мог ли Гончаренко повлиять на них? В пропущенных мячах Акинфеев уж точно не виноват, да и в целом он провёл хороший матч, учитывая, что защитники неоднократно подставляли своего голкипера. Что касается второго фактора, то и здесь главный тренер вряд ли мог что-то всерьёз изменить. Он пытался внести перелом в игру заменами, но скамейка ЦСКА не располагает исполнителями, способными перевернуть ход событий.

Да, при определённом стечении обстоятельств ЦСКА мог сыграть лучше, но эти самые обстоятельства армейцы не смогли создать (в том числе, и благодаря стараниям соперника). "Базель" был лучше, а унылая игра армейцев – это не неожиданность, а реальность, основанная на объективных причинах.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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