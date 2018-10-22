ЦСКА креативно анонсировал матч с "Ромой"

Московский ЦСКА креативно анонсировал матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ромы".

Армейцы с юмором отнеслись к созданию видеоролика, посвящённому грядущей игре с "волками".

Напомним, что матч "Рома" - ЦСКА состоится во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени.

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