ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в матче 7-го тура РПЛ

ЦСКА разгромил "Ахмат" (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России.

В составе хозяев отметились Никола Влашич, Федор Чалов и Марио Фернандес.

ЦСКА - "Ахмат" - 3:0 (1:0)

Голы: Марио Фернандес, 43 - 1:0, Чалов, 66 - 2:0, Влашич, 73 - 3:0.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Набабкин (Шарлия, 16), Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Бистрович, 81), Ахметов, Обляков (Тикнизян, 88), Влашич, Чалов, Бийол.

"Ахмат" (Грозный): Гудиев, Садулаев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Бериша, Швец, Исмаэл, Роши (Мбенг, 69), Иванов.

ЦСКА с 13 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 7 очками расположился на 12 позиции.

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