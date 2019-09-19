ЦСКА крупно проиграл "Лудогорцу" в матче Лиги Европы

ЦСКА крупно проиграл "Лудогорцу" в гостевом матче 1-го тура Лиги Европы.

Хозяева встречи забили "армейцам" пять голов. Отметим, что первый гол в матче был забит игроком ЦСКА Игорем Дивеевым.

"Лудогорец" - ЦСКА - 5:1 (0:1)

Голы: Дивеев, 11 - 0:1, Вандерсон, 47 - 1:1, Лукоки, 50 - 2:1, Кешерю, 52 - 3:1, Кешерю, 68 - 4:1, Кешерю, 73 (пенальти) - 5:1.

"Лудогорец": Ренан, Сисиньо, Григоре, Недялков, Форстер, Вандерсон, Баджи, Марселиньо (Гуральски, 74), Абель, Лукоки (Жорже Интима, 84), Кешерю (Битон, 86).

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Кучаев (Лукас Сантос, 71), Бийол (Чалов, 53), Обляков, Влашич, Нисимура (Ахметов, 54).

Во втором туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет с "Эспаньолом", встреча состоится 3 октября. "Лудогорец" в этот же день встретится с "Ференцварошом".

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