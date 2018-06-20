ЦСКА купил защитника впервые за шесть лет

Портал Transfermarkt сообщает, что ЦСКА впервые за шесть лет купил игрока обороны.

Напомним, что сегодня армейский клуб объявил о трансфере защитника "Бристоль Сити" и сборной Исландии Хердура Магнуссона.

В предыдущий раз ЦСКА подписывал бека в 2012 году - тогда команду пополнил бразилец Марио Фернандес.

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