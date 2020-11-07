ЦСКА летом пытался переманить воспитанника "Краснодара"

Во время непродолжительного межсезонья прошлым летом ЦСКА хотел заполучить полузащитника "Краснодара" Даниила Уткина.

Как рассказал в интервью "Матч ТВ" первый тренер футболиста Виталий Тасенко, армейцы пытались воспользоваться недовольством хавбека количеством игровой практики.

Однако воспитанник "быков" решил не менять команду и в этом сезоне выходит на поле заметно чаще.

21-летний Уткин выступает за основу "Краснодара" с ноября 2018 года, сыграл 55 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Контракт между сторонами рассчитан до конца следующего сезона.

Не пропустите: ЦСКА продлил контракт с защитником Карповым. | http://soccernews.ru