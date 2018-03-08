ЦСКА - "Лион" - 0:1 (обзор)

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ЦСКА - "Лион" - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Лионом" (0:1).

Видео: ЦСКА - "Лион".

Не пропустите: Первый бой проигран: ЦСКА уступает "Лиону" в Москве. | http://soccernews.ru

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