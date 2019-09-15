ЦСКА лишился двух основных игроков перед матчем с "Краснодаром"

Игроки ЦСКА защитник Хердур Магнуссон и полузащитник Иван Обляков пропустят матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром". Оба футболиста получили четвертые желтые карточки в нынешнем сезоне в поединке 9-го тура с "Тамбовом" (2:0).

Таким образом, Магнуссон и Обляков заработали автоматические одноматчевые дисквалификации.

Матч ЦСКА - "Краснодар" состоится 22 сентября в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Начало игры в 19:00 мск.

В данный момент "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. ЦСКА находится на третьей позиции, имея в активе 19 очков.

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