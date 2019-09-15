ЦСКА лишился двух основных игроков перед матчем с "Краснодаром"

Теги цска москвакраснодархердур магнуссониван обляков

ЦСКА лишился двух основных игроков перед матчем с "Краснодаром"

Игроки ЦСКА защитник Хердур Магнуссон и полузащитник Иван Обляков пропустят матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром". Оба футболиста получили четвертые желтые карточки в нынешнем сезоне в поединке 9-го тура с "Тамбовом" (2:0).

Таким образом, Магнуссон и Обляков заработали автоматические одноматчевые дисквалификации.

Матч ЦСКА - "Краснодар" состоится 22 сентября в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Начало игры в 19:00 мск. 

В данный момент "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. ЦСКА находится на третьей позиции, имея в активе 19 очков.

Не пропустите: Тренер "Тамбова" - о матче с ЦСКА: "Не уверен, что буду пересматривать это говно". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Кононов может возглавить украинский топ-клуб

Кононов может возглавить украинский топ-клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов