ЦСКА, "Локомотив", "Динамо" и "Рубин" поборются за основного хавбека "Зенита"
Фото: инстаграм Алексея Сутормина/Автор неизвестен
ЦСКА, "Локомотив", "Динамо" и "Рубин" проявляют интерес к полузащитнику "Зенита" и сборной России Алексею Сутормину, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, московские и казанский клуб рассматривают вариант с подписанием игрока в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с "Зенитом". Таким образом, хавбек может прейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 27-летний Сутормин провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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