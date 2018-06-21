ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит" поборются за игрока "Порту"

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ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит" поборются за игрока "Порту"

"Локомотив", ЦСКА, "Зенит" и "Динамо" проявляют интерес к мексиканскому защитнику "Порту" Диего Рейесу, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, российские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

"Сильные российские клубы интересуются Рейесом, но никто попа не выходил на меня напрямую с конкретными предложением и условиями. Мы еще не приняли решение о будущем Диего", - сказал агент игрока Матиас Бунге.

Стоит отметить, что Рейес может достаться новому клубу бесплатно, так как его контракт с "Порту" истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 25-летний Рейес провел за "Порту" 24 матча и забил 3 гола.

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