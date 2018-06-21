ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит" поборются за игрока "Порту"
"Локомотив", ЦСКА, "Зенит" и "Динамо" проявляют интерес к мексиканскому защитнику "Порту" Диего Рейесу, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, российские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.
"Сильные российские клубы интересуются Рейесом, но никто попа не выходил на меня напрямую с конкретными предложением и условиями. Мы еще не приняли решение о будущем Диего", - сказал агент игрока Матиас Бунге.
Стоит отметить, что Рейес может достаться новому клубу бесплатно, так как его контракт с "Порту" истекает в конце июня.
В минувшем сезоне 25-летний Рейес провел за "Порту" 24 матча и забил 3 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30