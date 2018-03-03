ЦСКА малой кровью добывает победу над "Уралом"

Несмотря на начало весны по календарю, морозным субботним днем "Урал" гостил в Москве у ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко первой из топ-5 российской Премьер-лиги возобновляла борьбу за медали при температуре -9 по Цельсию. Погодные условия естественным образом повлияли на посещаемость встречи. "ВЭБ Арена" зияла огромными пустотами. Но все несколько тысяч человек пришли поддержать "армейцев".

Командам потребовалось время, чтобы привыкнуть к газону, холоду и к слегка тяжеловатому мячу. Лишь ближе к 10-й минуте появились удары. У "шмелей" мимо рамки выстреливал новичок Эль-Кабир. Хозяева поля сначала ответили ударом Кучаева, с которым справился без труда Годзюр, а через минуту свой первый момент имел Муса, но Емельянов помешал пробить точно.

А затем темп в игре упал вовсе, удары исчезли, основная борьба проходила на подступах к штрафной. При этом ЦСКА постепенно прибрал мяч к своим рукам, фактически прижав гостей к собственным владениям. Пристрелка от Витиньо не увенчалась успехом. В другой атаке Головин забрасывал мяч на дальнюю штангу, но передача оказалась без адреса.

Лишь к концу тайма у "армейцев" получилось создать некую остроту у ворот гостей. В одной из атак Головин пробивал на точность в левую "шестерку", но Годзюр потянул этот мяч. А на 42-й минуте случился, пожалуй, самый явный момент для взятия ворот. Фернандес нашел в штрафной Витиньо, тот получил мяч в районе 11-метров и с левой пробивал практически без помех. Однако мало того, что удар получился крайне слабым, так еще и прямо в руки голкиперу "Урала".

В дебюте второго тайма команды задвигались чуть быстрее. Однако сценарий игры, в общем и целом, не поменялся. Гости все также большое внимание уделяли обороне. Однако "армейцы" действовали все настойчивее у ворот "шмелей" и на 59-й минуте добились своего. Дзагоев был вынужден дважды подавать в штрафную с левого фланга. Первый пас был заблокирован, и мяч снова вернулся к Алану. Со второй попытки Дзагоева снаряд полетел на линию вратарской, куда выныривал Вернблум. Годзюр на перехват мяча идти не решился, но и Понтус не успевал на передачу. В итоге сфера юркнула прямо под дальнюю штангу, и счет был открыт – 1:0.

Гол раскрепостил "армейцев" и вскоре они обязаны были закрепить успех. Муса убежал по левому краю и отдал пас на дугу на Головина. Александр бить не стал и аккуратно прокинул мяч на правый угол вратарской. Туда выбежал Витиньо и без помехи с 10 метров бил с правой в дальнюю "шестерку", но не попал в створ. А момент был идеальным.

Дальше пошли замены, а где-то с 80-й минуты москвичи в буквальном смысле прижались к собственной штрафной. Команда Александра Тарханова из последних сил пошла отыгрываться и на 85-й минуте смогла создать единственный момент для взятия ворот. Димитров отдал пас по правому краю на Кулакова, тот забежал и навесил в центр штрафной, а Егорычев головой с 10-ти метров бил классно, зряче, но строго в Акинфеева, который с трудом, но забрал мяч.

Последние минуты матча "армейцы" на опыте удержали перевес в счете и добыли столь важные три очки. Однако по игре ЦСКА пока остаются большие вопросы. Впрочем, пока спишем увиденное на стартовый матч весенней части чемпионата и на морозную не футбольную погоду.

ЦСКА – "Урал" – 1:0

Гол: Дзагоев, 59.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В.Березуцкий, Фернандес (Набабкин, 79), Кучаев, Вернблум, Головин, Натхо, Дзагоев, Витиньо (Миланов, 75), Мусса (Гордюшенко, 90+2).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Данцев, Балажиц, Емельянов, Бумаль, Фидлер (Чантурия, 66), Егорычев, Эль-Кабир, Димитров, Ильин.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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