ЦСКА - "Манчестер Юнайтед": стартовые составы

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ЦСКА - "Манчестер Юнайтед": стартовые составы

ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" объявили стартовые составы на сегодняшний матч.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Чалов, Витиньо.

Запас: Помазун, А. Березуцкий, Набабкин, Натхо, Миланов, Кучаев, Жамалетдинов.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Нильссон-Линделеф, Бейи, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера, Блинд, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.

Запас: Ромеро, Дармиан, Туанзебе, Мата, Лингард, МакТоминай, Рашфорд.

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