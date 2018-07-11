ЦСКА минимально уступил "Гамубргу"

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ЦСКА минимально уступил "Гамубргу"Сегодня в товарищеском матче московский ЦСКА минимально уступил "Гамбургу".

ЦСКА - "Гамбург" - 0:1

ЦСКА (стартовый состав): Помазун, Бекао, Бийол, Бистрович, Набабкин, Щенников, Чернов, Хосонов, Гордюшенко, Витиньо, Чалов.

Напомним, "Спартак" обыграл "Словацко". | soccernews.ru

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