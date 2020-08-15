ЦСКА мощно ответил на троллинг "Тамбова"
Пресс-служба ЦСКА отреагировала на насмешку со стороны коллег из "Тамбова".
Напомним, что сегодня команды сыграют в Москве. Начало матча - в 18:00 по московскому времени.
В преддверии встречи гости потроллили новую форму армейцев, которая пестрит спонсорскими логотипами.
"Молодцы саранские тамбовчане. В этот раз сами накреативили или с Торонто проконсультировались?" - говорится в ответке от ЦСКА.
Напомним, что "Тамбов" из-за реконструкции на собственном стадионе второй сезон подряд играет в Саранске. Что касается отсылки к Торонто, то российский клуб недавно обвинили в плагиате эмблемы регбийной команды из канадского города.
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