ЦСКА может арендовать форварда "Динамо"

Фото: инстаграм Комличенко/Автор неизвестен

ЦСКА может арендовать нападающего московского "Динамо" Николая Комличенко, сообщает Metratings.ru.

По данным источника, ЦСКА все еще заинтересован в услугах Николая Комличенко так как сейчас клуб находится в поисках нападающего, преимущественно с российским паспортом. Также сообщается, что вопрос с продлением аренды или выкупом у китайского клуба "Далянь" Саломона Рондона еще не решен.

В текущем сезоне Комличенко провел 26 игр. в которых сумел отметиться пятью голами и двумя результативными передачами.

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