ЦСКА может арендовать вингера "Спортинга"
Московский ЦСКА хочет этим летом усилить левый фланг атаки, в связи с чем нацелился на Диогу Браша из лиссабонского "Спортинга".
По информации Metaratings, 20-летний вингер может присоединиться к армейцам на правах аренды с правом последующего выкупа.
Помимо ЦСКА перспективным португальцем интересуются ещё несколько клубов РПЛ, названия который источник не указывает.
В прошлом сезоне Браш сыграл 29 матчей в молодёжном чемпионате Португалии и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
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|28
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|28
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|Спортинг Лиссабон
|27
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|ФК Фамаликао
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|6
|Рио Аве
|28
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|Витория Гимарайнш
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|Санта-Клара
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|28
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|10
|Боавишта
|28
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|Жил Висенте
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|Пасуш де Феррейра
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