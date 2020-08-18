ЦСКА может арендовать вингера "Спортинга"

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ЦСКА может арендовать вингера "Спортинга"

Московский ЦСКА хочет этим летом усилить левый фланг атаки, в связи с чем нацелился на Диогу Браша из лиссабонского "Спортинга".

По информации Metaratings, 20-летний вингер может присоединиться к армейцам на правах аренды с правом последующего выкупа.

Помимо ЦСКА перспективным португальцем интересуются ещё несколько клубов РПЛ, названия который источник не указывает.

В прошлом сезоне Браш сыграл 29 матчей в молодёжном чемпионате Португалии и сделал 1 ассист.

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