ЦСКА может бесплатно подписать игрока сборной России U20
Московский ЦСКА может усилиться полузащитником Михаилом Сентюриным.
18-летний футболист покинул "Рязань" в связи с истечением срока контракта и стал свободным агентом.
В конце мая стало известно об интересе армейцев к перспективному хавбеку, который теперь может достаться им бесплатно.
Воспитанник "Рязани" Сентюрин провёл за родную команду 42 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 175 тысяч евро.
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