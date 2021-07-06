ЦСКА может до конца недели сделать предложение по Далберту

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ЦСКА может до конца недели сделать предложение по Далберту

Фото инстаграм Далберта

Московский ЦСКА сохраняет интерес к левому защитнику "Интера" Далберту.

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, уже на этой неделе армейцы планируют сделать первое официальное предложение о трансфере 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что "нерадзурри" потребуют за бразильца от 6 до 7 миллионов евро.

Прошлый сезон Далберт провёл в аренде в "Ренне", сыграл 18 матчей и сделал 1 ассист.

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