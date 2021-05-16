ЦСКА может купить голкипера "Химок"

Фото: инстаграм Лантратова/Автор неизвестен

Как сообщает Чемпионат со ссылкой на свои источники, ЦСКА близок к подписанию голкипера "Химок" Ильи Лантратова.

"Стороны уже ведут переговоры. Обсуждаются параметры будущей сделки. Основной вариант на сейчас таков, что ЦСКА выкупит Лантратова у "Химок" и оставит его в аренде в подмосковном клубе на следующий сезон", – сказал один из источников.

Как пишет журналист Чемпионата Андрей Панков, ЦСКА хочет подписать Лантратова в связи с тем, что следующий сезон может стать последним в карьере Игоря Акинфеева.

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