ЦСКА может купить нападающего сборной Канады

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ЦСКА может купить нападающего сборной Канады

Московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему "Бешикташа" и сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Gazzetta.gr.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов платить ему зарплату в размере 1,7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Ларин выступает за бельгийский "Зюльте-Варегем" на правах аренды, провел за клуб 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с "Бешикташем" действует до лета 2022 года.

Ранее форвард играл за "Сигму" и "Орландо Сити". За сборную Канады сыграл 30 матчей и забил восемь голов.

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