ЦСКА может купить сын Абрамовича

Российские СМИ утверждают, что в ближайшее время состоится встреча между владельцем московского ЦСКА Евгением Гинером и Аркадием Абрамовичем, сыном владельца "Челси" Романа Абрамовича.

Известно, что бизнесмены планируют обсудить продажу армейского клуба. Сумма сделки оценивается в 300 миллионов долларов.

Стоит отметить, что Аркадий Абрамович является болельщиком ЦСКА.

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