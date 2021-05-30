ЦСКА может купить таланта из клуба ФНЛ

Фото: инстаграм Артура Галояна/Автор неизвестен

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Велеса" Артур Галояну, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, "армейцы" намерены подписать футболиста в летнее трансферное окно, причем без просмотра.

В завершившемся сезоне 21-летний Галоян провел за "Велес" 41 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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