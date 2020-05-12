ЦСКА может лишиться одного из главных спонспоров

Авиакомпания "Аэрофлот" может не продлить спонсорский контракт с московским ЦСКА, сообщает ТАСС.

"Финального решения пока нет, но такая возможность обсуждается. Платежи за спонсорство в этом году были осуществлены еще в начале года", – сообщил источник, близкий к "Аэрофлоту".

Напомним, что ЦСКА по соглашению с "Аэрофлотом" получает девять миллионов долларов в год.

Ранее сообщалось, что ЦСКА из-за не выплаченного кредита перешел под контроль государственной компании ВЭБ.РФ. Новым главой клуба назначен помощник президента России Максим Орешкин.

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